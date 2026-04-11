Барселона розбила Еспаньйол, бойова мирова Алавеса з 6 голами у 31 турі Ла Ліги
У програмі 31 туру іспанської Ла Ліги, яка відбувається 11 квітня, включені чотири матчі.
Ігровий день розпочався з надрезультативного протистояння Реал Сосьєдад – Алавес, у якому команди на обох забили аж 6 голів, але не визначили переможця зустрічі. Гра завершилась бойовою нічиєю.
Натомість у наступному поєдинку Ельче мінімально обіграв Валенсію завдяки голу чилійського нападника Лукаса Сепеди.
Також свій матч вже завершила Барселона. "Блаугранас" із труднощами переграли Еспаньйол. Дубль у свій актив записав Ферран Торрес.
Ще одна дуель між Севільєю та Атлетико Мадрид відбудеться о 22:00 (за київським часом).
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
31 тур, 11 квітня
Реал Сосьдад – Алавес 3:3 (2:2)
Голи: 0:1 – 3 Чалета-Цар (авт.), 1:1 – 14 Сучич, 1:2 – 24 Діабате, 2:2 – 27 Сівера (авт.), 3:2 – 60 Оскарссон, 3:3 – 90+7 Боє
Вилучення: Гомес, 90+3 (Реал Сосьєдад)
Ельче – Валенсія 1:0 (0:0)
Гол: Сепеда, 73
Барселона – Еспаньйол 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 9 Торрес, 2:0 – 25 Торрес, 2:1 – 56 Лосано, 3:1 – 87 Ямал, 4:1 – 89 Рашфорд
Севілья – Атлетико (22:00)
Напередодні головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що команда першочергово прагне перемогти у Лізі чемпіонів.