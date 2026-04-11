Барселона розбила Еспаньйол, бойова мирова Алавеса з 6 голами у 31 турі Ла Ліги

У програмі 31 туру іспанської Ла Ліги, яка відбувається 11 квітня, включені чотири матчі.

Ігровий день розпочався з надрезультативного протистояння Реал Сосьєдад – Алавес, у якому команди на обох забили аж 6 голів, але не визначили переможця зустрічі. Гра завершилась бойовою нічиєю.

Натомість у наступному поєдинку Ельче мінімально обіграв Валенсію завдяки голу чилійського нападника Лукаса Сепеди.

Також свій матч вже завершила Барселона. "Блаугранас" із труднощами переграли Еспаньйол. Дубль у свій актив записав Ферран Торрес.

Ще одна дуель між Севільєю та Атлетико Мадрид відбудеться о 22:00 (за київським часом).

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

31 тур, 11 квітня

Реал Сосьдад – Алавес 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 3 Чалета-Цар (авт.), 1:1 – 14 Сучич, 1:2 – 24 Діабате, 2:2 – 27 Сівера (авт.), 3:2 – 60 Оскарссон, 3:3 – 90+7 Боє

Вилучення: Гомес, 90+3 (Реал Сосьєдад)

Ельче – Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: Сепеда, 73

Барселона – Еспаньйол 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 9 Торрес, 2:0 – 25 Торрес, 2:1 – 56 Лосано, 3:1 – 87 Ямал, 4:1 – 89 Рашфорд

Севілья – Атлетико (22:00)

Напередодні головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік заявив, що команда першочергово прагне перемогти у Лізі чемпіонів.