Гамільтон повторив одне досягнення Шумахера і перевершив інше: підсумки Гран-прі Барселони-Каталуньї

Відгримів ще один божевільний Гран-прі Формули-1 сезону-2026.

Етап у Барселоні подарував нам нового переможця, схід лідера чемпіонату та багато подій, які обговоримо в традиційних підсумках вікенду "королеви автоспорту".

FIA знову виглядають, як клоуни

Ще до початку Гран-прі Барселона-Каталунья відбулась подія, що змусила згадати про Ф-1 на перших шпальтах – Міжнародна автомобільна федерація (FIA) прийняла апеляцію Альпін та повернула третє місце П'єру Гаслі на Гран-прі Монако.

Ця тема дуже палко обговорювалась не лише вболівальниками, а й керівниками команд, адже це рішення стало прецедентом. FIA розглядала питання Гаслі катастрофічно довго – 5 днів керівники світового автоспорту вирішували чи була провина гонщика в тому, що він проїхав по піт-лейну на 0,5 км швидше за норму.

І якби це був одиничний випадок, то можливо б справа не була такою гучною. Окрім Гаслі був ще ряд пілотів, які порушили максимальну швидкість під час піт-стопу і робили це на менші показники, але вони не подали протест і залишились без покращень позицій.

Можна віддати належне французькій команді, яка знайшла прогалину в правилах і змогла довести, що дистанція, що використовувалась для розрахунків в офіційних процедурах була неточною і саме це вплинуло на мінімальну похибку в розрахунках.

Проте в ЗМІ відразу почали ширитись чутки, що рішення оскаржать Ред Булл, які втратили через це подіум Ісака Аджара, до юристів звернувся Тото Вольфф, адже Джордж Расселл через подібний штраф щонайменше 20 секунд. Уся ця ситуація може потягнути за собою ланцюжок довгих юридичних розглядів, що лише відволікатимуть від спортивної складової, як FIA, так і колективи.

Hadjar losing his Monaco podium pic.twitter.com/wI2VVcVHDI — F1 TROLL (@f1trollofficial) June 12, 2026

Не можна не згадати і ще одне нововведення від ФІА – ADUO, або ж Additional Development and Update Opportunities. Це нова система, запроваджена Міжнародною автомобільною федерацією для сезону Формули-1 2026 року, що призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.

Вся ця система була створена для урівнювання колективів і запобіганню випадків з регламентом 2014, коли Мерседес мали настільки велику перевагу, що кілька років жоден болід навіть наблизитись до них не міг. Але за розрахунками FIA найкращим двигуном став… Ред Булл. Саме так, колектив, що ледве ледве заїжджає на подіум, а інколи бореться і з Альпін має найсильнішу силову установку і австрійці вже оскаржують це рішення.

Річ у тім, що найкращий виробник двигунів отримує найменше ресурсів для оновлень та покращень своєї силової установки. Згідно з аналізом FIA найменше допрацювань потрібно саме Ред Буллу, далі йде Мерседес, Феррарі, Ауді та Хонда.

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ADUO може ще вплинути на розклад сил у пелотоні протягом сезону, а отже FIA своїми руками можуть подарувати комусь можливість стати значно сильнішим за конкурентів. Від їх рішення може залежати доля чемпіонату, а отже команди будуть через юристів досягати того, чого не можуть на трасі.

Льюїс перемагає – Леклер страждає

Головною зіркою етапу звичайно став Льюїс Гамільтон. Через 30 років після першої перемоги Міхаеля Шумахера за Феррарі, у червоному боліді в Барселоні вперше тріумфував і інший 7-разовий чемпіон світу. Окрім цього 41-річний британець перевершив досягнення "червоного барона", здобувши сьому перемогу на трасі Барселона-Каталунья.

Для Гамільтона етап проходив просто чудово, після подіуму в Монако він був близьким до поулу в Іспанії, поступившись менше однієї десятої Джорджу Расселлу. У гонці сер Льюїс також контролював ситуацію, обравши іншу стратегію, ніж пілоти Мерседес, а потім старий друг допоміг.

Фернандо Алонсо, з яким Гамільтон був напарником у Макларен, зійшов з дистанції, що викликало віртуальний сейфті кар, яким і зумів скористатися британський пілот. Сер Льюїс Гамільтон здобув першу особисту перемогу за два роки, привіз першу за півтора року перемогу для Феррарі, що змусило співати гімн Італії не лише Андреа Кімі Антонеллі.

На противагу цьому "голденбой" Скудерії Шарль Леклер вже третій етап поспіль стикається з різного роду проблемами. В Канаді монегаск боровся з болідом і гальмами і переміг, у Монако ті ж негаразди призвели до сходу, в Іспанії вже на нових гальмах Леклер страждав і від власних помилок і від проблем із болідом.

У кваліфікації монегаск перестарався, вилетівши у 3 сегменті, що було доволі болісно для Леклера, який міг боротися за найвищі позиції. У гонці після непоганого прориву з 10 місця на 6 Шарль обрав не оптимальну стратегію і мав фінішувати з 8 очками, але знову підвів болід, на цей раз проблеми з кермом.

У підсумку до етапу в Австрії гонщики Феррарі підходитимуть в абсолютно різному настрої і те, як Шарль Леклер відреагує на наступні невдачі може визначити його статус у команді на решту сезону.

Антонеллі знову переграв Расселла, але не Мерседес

Андреа Кімі Антонеллі був в Іспанії не таким чудовим, як в Монако, програвши кваліфікацію не лише Раселлу, але й Гамільтону. Однак італієць тримав хороший темп у гонці, постійно тримаючись в радіусі боротьби за перше місце. Настільки сильно Кімі старався, що неодноразово виїжджав за межі траси – однак в цьому заїзді це ніяк не вплинуло на результат.

А ось несправності двигуна вплинули ще й як. Вже вдруге за 3 етапи силова установка "срібних стріл" відмовляє. Та ще й в які моменти. У Канаді Расселл та Антонеллі були в розпалі боротьбі, в Іспанії італієць тільки-тільки вперше за гонку обійшов напарника і міг фінішувати другим, але… схід лідера чемпіонату і можливість для Гамільтона та Расселла наблизитись у загальному заліку.

Найбільш прикрим для Андреа Кімі Антонеллі є те, що він таки обійшов напарника і мав відігравати чергові очки в боротьбі за титул і знову в заїзді, де комфортніше себе почував Расселл, його напарник у підсумку виглядав краще.

Британцю потрібно задуматись і включатись у кожному можливому заїзді, адже після європейської частини сезону ми повернемось знову до Азії та Америки, де краще Антонеллі почуватиме себе ще впевненіше.

За підсумком заїзду Антонеллі таки отримав штраф, але враховуючи, що Андреа проїхав 90% заїзду, то покарання може не розповсюдитись на наступний заїзд, адже лідер чемпіонату буде класифікований у підсумковому протоколі, однак останнє слово знову за FIA.

Не всі витримали іспанське сонце

Після Монако, де половина пілотів сходили через проблеми з болідом, іспит Барселоною пройшло ще менше болідів. 8 пілотів не зуміли фінішувати і всі через проблеми з болідом, а не через зіткнення. Лише проблему Ніко Гюлькенберга можна пов'язати з інцидентом на трасі – камінець з-під машини Ліама Лоусена влучив у аварійний вимикач гібридної системи рекуперації енергії, що вимкнуло болід німцю.

Інші пілоти мали різні проблеми з машиною – від коробки передач до проблем з кермом.

Останні сезони попереднього регламенту привчили нас, що сходи і поломки це щось рідкісне і незвичне, однак надійність болідів за нових правил наразі не найкраща і владнання цих проблем може значно підвищити шанси команд на найвищі позиції надалі.

Головний бенчмарк Формули-1 показав сили команд

Як ми розповідали у прев'ю Гран-прі Барселони-Каталуньї стане важливим показником у силі команд. Траса, що використовується для тестів є збалансованою і випробовує боліди на міцність.

Можна виділити кілька висновків з етапу в Іспанії: