Гамільтон перевершив рекорд Шумахера після перемоги на Гран-прі Барселони

Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот Феррарі Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Барселони-Каталуньї.

Він зміг повторити успіх Міхаеля Шумахера, вигравши свої перші перегони за Феррарі в саме Барселоні.

Для Гамільтона ця перемога стала 106-ю в "королівських перегонах" та 7-ю на треку в Барселоні. Таким чином він перевершив "Червоного барона", який має 6 виграшів на треку "Circuit de Barcelona-Catalunya".

Востаннє Гамільтон здобував перемогу в Гран-прі Бельгії 2024 року, а на трасі – 2021 року.

Для Феррарі – це перший тріумф з Гран-прі Мексики 2024 року, де переміг Карлос Сайнс, а на треку вони вигравали в 2013 році з Фернандо Алонсо.

Окрім цього на подіум у Барселоні вперше з Гран-прі США 1968 року вийшло одночасно 3 британця – Льюїс Гамільтон, Джордж Рассел та Ландо Норріс. Тоді топ-3 посіли: Джекі Стюарт, Ґрехем Гілл та Джон Сюртіс.

Того сезону Ґрехем Гілл виграв чемпіонство Формули-1, а Джекі Стюарт посів друге місце.