Севілья здолала Реал Сосьєдад у 34 турі Ла Ліги та залишила зону перехідних матчів

Олексій Мурзак — 5 травня 2026, 00:00
У понеділок, 4 травня, відбувся заключний матч 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Севілья вдома обіграла Реал Сосьєдад.

Єдиним і переможним голом на старті другого тайму відзначився Санчес, на що гості нічим так і не відповіли до фінального свистка.

Завдяки цьому успіху Севілья набрала 37 очок, обійшла Алавес та залишила зону перехідних матчів. Реал Сосьєдад із 43-са заліковими балами залишився на 9-й сходинці. 

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
34 тур, 4 травня

Севілья – Реал Сосьєдад 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 50 Санчес

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 3 травня, Реал з першим "нулем" Луніна в сезоні переграв Еспаньйол, а Сельта дотиснула Ельче.

