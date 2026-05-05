Севілья здолала Реал Сосьєдад у 34 турі Ла Ліги та залишила зону перехідних матчів

У понеділок, 4 травня, відбувся заключний матч 34 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Севілья вдома обіграла Реал Сосьєдад.

Єдиним і переможним голом на старті другого тайму відзначився Санчес, на що гості нічим так і не відповіли до фінального свистка.

Завдяки цьому успіху Севілья набрала 37 очок, обійшла Алавес та залишила зону перехідних матчів. Реал Сосьєдад із 43-са заліковими балами залишився на 9-й сходинці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

34 тур, 4 травня

Севілья – Реал Сосьєдад 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 50 Санчес

Нагадаємо, вчора, 3 травня, Реал з першим "нулем" Луніна в сезоні переграв Еспаньйол, а Сельта дотиснула Ельче.