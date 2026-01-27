Українська правда
Турецький гранд орендував одноклубника Циганкова та Ваната

Олексій Мурзак — 27 січня 2026, 21:55
Ясер Аспрілья
x.com/Galatasaray

Галатасарай орендував вінгера Жирони Ясера Аспрілью.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Оренда 22-річного гравця розрахована до літа 2026 року і включає опцію викупу.

Очікується, що колумбієць отримає гарантовану зарплату у розмірі 1,2 млн. євро.

Цього сезону Аспрілья зіграв 17 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол та віддавши 1 асист.

Напередодні футболісти збірної України Віктор Циганков та Владислав Ванат отримали низькі оцінки за матч 21-го туру Ла Ліги Жирона – Хетафе (1:1).

