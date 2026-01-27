Циганков та Ванат стали найгіршими гравцями Жирони в матчі проти Хетафе

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Владислав Ванат отримали низькі оцінки за матч 21-го туру Ла Ліги Жирона – Хетафе (1:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Обидва провели на полі всі 90 хвилин. Віктор став найгіршим гравцем зустрічі, отримавши 5,7 балів. На його рахунку 36 точних передач з 50 (72%) і жодного ключового, лише один удар (заблокований) та 26 втрат володінь.

У Ваната друга найгірша оцінка – 6,4. Він отримав жовту, завдав одного удару, потрапив в 1 офсайд, віддав 11 точних пасів з 12 (92%) та 5 разів втратив володіння.

У поточному сезоні Владислав забив 8 голів та віддав 1 асист за Жирону в 19 матчах. У Циганкова 16 поєдинків, у яких він записав до свого активу 5 голів та 2 результативні передачі.

Нагадаємо, у 20 турі Жирона завдяки дублю Ваната здобула впевнену перемогу над Еспаньйолом.