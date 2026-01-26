Українська правда
Жирона з Ванатом та Циганковим врятувалася від поразки Хетафе у 21-му турі Ла Ліги

Микола Дендак — 26 січня 2026, 23:57
Жирона з Ванатом та Циганковим врятувалася від поразки Хетафе у 21-му турі Ла Ліги
Жирона

Сьогодні, 26 січня, відбувся останній матч 21-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому Жирона приймала Хетафе.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Спершу відзначились гості: м'яч на 59 хвилині забив аргентинський нападник Луїс Васкес. Додамо, що це перший пропущений гол за Жирону для новачка команди Марк-Андре тер Штегена. Проте господарі зуміли відігратися на останніх секундах гри завдяки голу Вітора Рейса.

Українські гравці Віктор Циганков та Владислав Ванат вийшли у стартовому складі каталонців, але відзначитися результативними діями не змогли. Зауважимо, що до цього останні 7 голів Жирони забивали саме українці.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
21 тур, 26 січня

Жирона – Хетафе 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 59 Васкес, 1:1 – 90+4 Рейс

Після  цього матчу Жирона залишилася в десятці лідерів турнірної таблиці. А ось Хетафе піднявся на 17 сходинку.

Нагадаємо, напередодні півзахисник збірної України Руслан Малиновський відзначився голом за Дженоа у матчі італійської Серії А проти Болоньї.

Раніше Малиновський став рекордсменом за кількістю асистів серед українців у Серії А, побивши рекорд Андрія Шевченка.

