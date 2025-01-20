Чудово розуміємо, проти кого гратимемо: Шовковський – про майбутній матч проти Галатасарая

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Галатасарая, який 21 січня відбудеться в межах 7 туру основного етапу Ліги Європи, наголосивши, що тренерський штаб і футболісти розуміють рівень суперника.

Про це він сказав під час пресконференції.

"Давайте будемо відвертими: ми гратимемо проти одного з грандів турецького футболу, команди, яка протягом останніх років успішно виступає та зробила придбання на суму понад 150 мільйонів. Тут грають досвідчені футболісти, представники різних чемпіонатів – і це, безумовно, лише додає ваги.

Вони на шостому місці у Лізі Європи та мають непогані шанси пройти далі. Також, якщо не помиляюся, Галатасарай один з найкращих за кількістю забитих м’ячів. Повторюся, ми чудово розуміємо, проти кого будемо грати.

Ми говоримо про нашого суперника, але, дивлячись на нього, ми самі готувалися до цієї ігри. І ми будемо намагатися зробити все від нас залежне, щоб продемонструвати якість, настрій і зробити усе, щоб показати пристойну гру. А результат складається з багатьох аспектів: помилок, виконаних моментів тощо", – зазначив Шовковський.

Раніше Шовковський повідомив, що півзахисник Володимир Бражко та захисник Денис Попов не допоможуть Динамо у цьому матчі.

Зустріч відбудеться у вівторок, 21 січня, на стадіоні "Алі Самі Єн" в Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за Києвом. Чемпіон проведе текстовий онлайн матчу.

Нагадаємо, Динамо – єдина команда, яка досі не набрала очок в турнірній таблиці Ліги Європи, та вже втратила шанси пройти в наступний етап. Галатасарай йде на 6-му місці з 12 очками в активі.