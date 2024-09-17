Гагарін – про Стецькова: у нас 30 футболістів, а така ситуація трапилась тільки з одним, може проблема не в клубі?

Віцепрезидент криворізького Кривбаса Артем Гагарін вважає, що проблема з відстороненням Тимура Стецькова від ігрового процесу може бути суто його виною.

Його слова передає Sport-express.ua.

"На жаль, таке трапляється у футболі й не тільки в Кривбасі, але у всіх ситуації різні. Це погана практика, якщо це відбувається систематично. Але хотів би зауважити, що у нас в клубі 30 футболістів, а така ситуація трапилась тільки з одним, так, може, проблема не в клубі? Я розумію, що зазвичай футбольна спільнота стає на бік футболістів, але, думаю, що тут треба враховувати усі нюанси та деталі. У кожного футболіста в контракті є як зобов’язання клубу, так і обов’язки самого футболіста. Проте інколи про другу частину вони чомусь забувають. Зі свого боку всі зобов’язання клуб виконував і буде виконувати, а далі – вибір за гравцем", – сказав Гагарін.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що рішення відсторонити Стецькова спільно ухвалили керівництво Кривбаса та тренерський штаб Вернидуба.

Захисника відокремили від тренувань не лише з першою командою, а із юнацькою, тож він взагалі не отримуватиме ігрової практики. Наразі центрбек займається за індивідуальною програмою.

У подібних ситуаціях схожим чином поводиться Зоря. У 2023 році луганський клуб вирішив відлучити від процесу Максима Хланя, який також відмовився продовжувати контракт із клубом. У результаті молодий вінгер розірвав угоду в односторонньому порядку та перейшов у Лехію, де став найкращим гравцем Першої ліги Польщі.