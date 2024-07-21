Початок футбольного сезону в Україні буде перенесено — джерело

Перший раунд Кубку України сезону-2024/25 не розпочнеться 28 липня, як планувалося раніше.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, початок турніру буде перенесений на 11 серпня через невизначеність з остаточним складом учасників в Першій та Другій лігах, а також з тим, хто замінить Дніпро-1 в Українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, 22 липня Виконком Української асоціації футболу проведе засідання, на якому розв'яже питання заміни дніпровського клубу в УПЛ.

Раніше президент першолігового Звягеля Дмитро Костюк повідомив, що клуб скоріше за все припинить виступи у Професіональній футбольній лізі.