Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Підсилення складу триває: Ліверпуль може підписати лідера Реала

Микола Дендак — 20 липня 2025, 23:20
Підсилення складу триває: Ліверпуль може підписати лідера Реала
Родріго Гоес
Getty Images

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у боротьбу за талановитого футболіста увімкнувся чемпіон Англії Ліверпуль, який вже хотів підписати Родріго у 2020 році, коли команду очолював Юрген Клопп.

Читайте також :
Відео Фото Найкращий гравець Бундесліги, зірка збірної Грузії: як Ліверпуль перебудовує чемпіонський склад

Контракт Родріго з Реалом діє до літа 2028 року, його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 24-річного бразильця 14 голів і 11 асистів у 54 матчах за мадридський Реал у всіх турнірах.

Зауважимо, що майбутнє бразильця в Реалі перебуває під питанням. Тому інтерес до нього проявляє низка топових клубів світу. Нещодавно повідомляли про зацікавленість Барселони та ПСЖ.

Ліверпуль Реал Мадрид Родріго

Родріго

Барселона готова підписати зірку Реала
Родріго потрапив у сферу інтересів Ліверпуля
Був потрібен нападник іншого профілю: Хабі Алонсо пояснив відсутність Родріго в матчі з ПСЖ
Лунін та ще двоє зіркових гравців Реала потрапили у "чорний список" Алонсо – джерело
ПСЖ націлився на зіркового вінгера Реала

Останні новини