Підсилення складу триває: Ліверпуль може підписати лідера Реала

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у боротьбу за талановитого футболіста увімкнувся чемпіон Англії Ліверпуль, який вже хотів підписати Родріго у 2020 році, коли команду очолював Юрген Клопп.

Контракт Родріго з Реалом діє до літа 2028 року, його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 24-річного бразильця 14 голів і 11 асистів у 54 матчах за мадридський Реал у всіх турнірах.

Зауважимо, що майбутнє бразильця в Реалі перебуває під питанням. Тому інтерес до нього проявляє низка топових клубів світу. Нещодавно повідомляли про зацікавленість Барселони та ПСЖ.