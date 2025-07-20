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Барселона готова підписати зірку Реала

Олег Дідух — 20 липня 2025, 15:07
Барселона готова підписати зірку Реала
Родріго Гоес
ФК Реал Мадрид

Зірковий бразильський вінгер Реала Родріго Гоес може продовжити кар’єру в Барселоні.

Про це повідомляє beIN Sports.

Майбутнє Родріго в Реалі під питанням після того, як команду очолив Хабі Алонсо. Існує ризик того, що у наступному сезоні бразилець отримуватиме значно менше ігрової практики в мадридському клубі.

Цим намагається скористатися Барселона. Каталонці вже повідомили представникам Родріго про те, що вони зацікавлені в його підписанні в разі, якщо вінгер вирішить покинути Реал.

Окрім Барселони, у послугах Родріго зацікавлені Ліверпуль і ПСЖ.

Контракт Родріго з Реалом діє до літа 2028 року, його трансферна вартість оцінюється в 90 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 24-річного бразильця 14 голів і 11 асистів у 54 матчах за мадридський Реал у всіх турнірах.

Барселона Реал Мадрид Родріго

Барселона

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