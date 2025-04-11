Я вже змирився, – Постекоглу оцінив нічию Тоттенгема проти Айнтрахта
Анге Постекоглу
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Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу залишився розчарований нічиєю в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.
Коментар фахівця наводить ESPN.
"Я змирився із тим, що футбольний бог нас ігнорує цього року та приділяє увагу іншим клубам. Доводиться обходитись без них.
Бергвалль? Він був чудовим як і вся команда. Ромеро та ван де Вен також чудово впорались із тими проблемами, які створював суперник. Пропущений гол – єдиний момент, коли я дійсно розчарувався", – розповів Постекоглу.
Матч-відповідь між лондонцями та німецьким колективом відбудеться 17 квітня о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, на сайті "Чемпіон" є відеоогляд матчу Тоттенгем – Айнтрахт.