ФА наклала штраф на Арсенал через поведінку футболістів

Футбольна асоціація наклала штраф на Арсенал через поведінку гравців в момент вилучення Майлза Льюїса-Скеллі проти Вулвергемптона.

Про це повідомляє ESPN.

Лондонський клуб має сплатити 65 000 фунтів через те, що організація вважає поведінку футболістів "неприйнятною".

Нагадаємо, тоді після скандального вилучення захисника, гравці "канонірів" оточили Майкла Олівера, намагаючись переконати рефері змінити рішення. Саме це не сподобалось ФА.

Цікаво, що стандартний штраф за таке правопорушення складає 21,6 тисяч фунтів.

Раніше повідомлялось, що ФА висунула обвинувачення тренеру Ліверпуля Слоту.