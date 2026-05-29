Російські "Шахеди" зруйнували спорткомплекс у Слов'янську

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 11:39
Російські "Шахеди" зруйнували спорткомплекс у Слов'янську
Вранці 28 травня російська армія завдала ударів безпілотниками типу "Шахед" по спорткомплексу в центральній частині Слов'янська.

Про це повідомив у Facebook начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Унаслідок влучань двох БПЛА "Герань-2" (аналог "Шахеда" – ред.) будівля спорткомплексу зазнала значних руйнувань. Також пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки.

За попередніми даними місцевої влади, жертв і постраждалих немає.

Зазначимо, що Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або частково пошкодила понад 800 спортивних об'єктів в Україні.

Раніше повідомлялося, що російські дрони пошкодили футбольну арену у Полтаві та Центральний міський стадіон у Житомирі.

війна

