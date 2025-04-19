Ми – сімʼя: емоції футболістів Колоса після сенсаційної перемоги над Шахтарем

У суботу, 19 квітня, у межах 25-го туру УПЛ сталася шокуюча сенсація – донецький Шахтар зазнав несподіваної поразки від Колоса (2:4).

Перед цієї грою команди провели між собою 12 зустрічей і в 11 з них "гірники" здобували перемогу і одного разу розійшлися миром із суперниками. Клуб із Ковалівки зміг переписати історію, вперше здолавши український гранд.

Після сьогоднішнього матчу Колос виклав у соцмережі відео святкування футболістів видатної події.

"Ми – сім'я", – закричали гравці, обіймаючись у колі.

Нагадаємо, після поразки від Колоса Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство і тепер "гірники" з 53 балами значно відстають від конкурентів. Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу Шахтар – Колос.

Раніше повідомлялося, що головний тренер донецького клубу Маріно Пушич наїхав на головного арбітра гри через скасований гол Артема Бондаренка.