Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У медіалізі рефері вилучив українського футболіста з поля за російську мову

Денис Іваненко — 2 березня 2026, 10:31
У медіалізі рефері вилучив українського футболіста з поля за російську мову
Вилучення за російську мову
Скриншот

У Києві відбувся матч 6 туру української медіаліги між командами Ultimate та Armat (5:3), в якому сталась непересічна подія.

На початку другого тайму головний арбітр показав синю картку Сергію Донцю. Гравець Armat отримав таку дисциплінарну санкцію за використання російської мови.

30-річний півзахисник після цього вимушено залишив поле. Згідно з правилами, це було тимчасове вилучення на п'ять хвилин без права заміни.

Зазначимо, що Донець є колишнім професійним футболістом. Раніше він виступав за ФК Нікополь.

Нагадаємо, минулого року ексфорвард збірної України Євген Селезньов потрапив у конфліктну ситуацію під час поєдинку медіаліги через мовний скандал. Футболіст вступив у пряму дискусію з 16-річним блогером Ренатом Попружним, який зробив йому зауваження за спілкування російською.

Читайте також :
Відео Який я тобі "Сєля": Селезньов емоційно посперечався з вболівальником
UA Steel Медіафутбол FC Armat

UA Steel

Мілевський назвав причину, через яку не може грати за медійну збірну України
Барахло: Мілевський відреагував на виступ медійної збірної України на турнірі Kings World Cup Nations
Медійна збірна України розгромно програла Марокко та вилетіла з турніру League World Cup Nations
Пятов грав за UA Steel із серйозною травмою
Федецький: В UA Steel є ще одна гра, де ми можемо змінити все

Останні новини