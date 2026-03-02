У медіалізі рефері вилучив українського футболіста з поля за російську мову

У Києві відбувся матч 6 туру української медіаліги між командами Ultimate та Armat (5:3), в якому сталась непересічна подія.

На початку другого тайму головний арбітр показав синю картку Сергію Донцю. Гравець Armat отримав таку дисциплінарну санкцію за використання російської мови.

30-річний півзахисник після цього вимушено залишив поле. Згідно з правилами, це було тимчасове вилучення на п'ять хвилин без права заміни.

Зазначимо, що Донець є колишнім професійним футболістом. Раніше він виступав за ФК Нікополь.

Нагадаємо, минулого року ексфорвард збірної України Євген Селезньов потрапив у конфліктну ситуацію під час поєдинку медіаліги через мовний скандал. Футболіст вступив у пряму дискусію з 16-річним блогером Ренатом Попружним, який зробив йому зауваження за спілкування російською.