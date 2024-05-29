Федецький: В UA Steel є ще одна гра, де ми можемо змінити все

Захисник UA Steel Артем Федецький вважає, що в української команди ще є шанси після поразки від бразильської GenerationX FC (0:4) на медіатурнірі з мініфутболу Kings World Cup.

Його слова передає Tribuna.com.

"Якщо у двох словах описати турнір – звичайно, щось нове: і формат новий, новий трошки регламент і нова трошки специфіка. Звичайно, шкода, що програли 0:4, попри силу суперника. Більшість команд готувалися мінімум по пів року, – ми говорили й з німцями, і з цими ж бразильцями спілкувалися хлопці.

Доволі серйозний підхід безпосередньо до турніру. У нас, звичайно, хлопці окремо теж займалися, але самі розумієте, що коли команда готується разом – це одне, а коли індивідуально – зовсім інше. У нас доволі хороші футболісти, але не хочеться шукати жодних відмовок, результат на табло.

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Але ніхто руки не опустив – в нас є ще одна гра, де ми можемо змінити все. Зʼявиться ще один матч, третій, за вихід у топ-16, якщо ми переможемо в наступному. Тому ми готуємося до наступного матчу, і, скажу від себе і хлопців, будемо робити все, щоб здобути перемогу і рухатись далі", — сказав футболіст.

Наступний поєдинок UA Steel проведуть 31 травня. У разі поразки українські легенди футболу покинуть турнір.

Нагадаємо, що Kings World Cup проходить у Мексиці та триватиме з 26 травня по 8 червня.