Барахло: Мілевський відреагував на виступ медійної збірної України на турнірі Kings World Cup Nations
Артем Мілевський
Колишній футболіст Артем Мілевський відреагував на невдалий виступ медійної збірної України UA Steel на турнірі Kings World Cup Nations, котрий відбувається в Італії, назвавши український колектив барахлом.
Своїми емоціями він поділився у сторіз Instagram.
"Барахло бл**ь. Макарони привезіть хоч з Мілана. 0-5, 2-9. Ви серйозно?", – написав Мілевський.
Нагадаємо, в суботу, 4 січня, медійна збірна України з футболу провела свій другий матч на турнірі League World Cup Nations, де програла Марокко.
Зазначимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, одразу виходять до чвертьфіналу.
Ті, хто виграють лише один матч, отримають додатковий шанс у спеціальному раунді. Нагадаємо, у першому матчі наша команда програла Туреччині. Таким чином, збірна України завершила свої виступи на турнірі.