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Медійна збірна України розгромно програла Марокко та вилетіла з турніру League World Cup Nations

Олексій Мурзак — 4 січня 2025, 21:35
Медійна збірна України розгромно програла Марокко та вилетіла з турніру League World Cup Nations

У суботу, 4 січня, медійна збірна України з футболу провела свій другий матч на турнірі League World Cup Nations.

Суперником українців стала збірна Марокко, яка розгромила нашу команду з рахунком 9:2.

У складі UA Steel відзначились Денис Олійник та Андрій Цюпа.

Турнір проходить за швейцарською системою. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, одразу виходять до чвертьфіналу.

Ті, хто виграють лише один матч, отримають додатковий шанс у спеціальному раунді. Нагадаємо, у першому матчі наша команда програла Туреччині. Таким чином, збірна України завершила свої виступи на турнірі.

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