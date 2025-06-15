Скандал у медіафутболі: ексфорвард збірної України посварився із 16-річним гравцем на тлі мовного питання

Напередодні відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами Odesa Football Media Team і FC Armat, який завершився гучним скандалом.

Під час матчу колишній нападник Дніпра і збірної України Євген Селезньов вступив у конфлікт із 16-річним хлопцем на тлі мовного питання.

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Молодик зробив зауваження футболісту, ймовірно, через те, що той спілкувався російською мовою на полі. Селезньов не стримався і вступив у пряму дискусію.

"Я у тебе забув запитати, якою мовою мені розмовляти. Розумієш? Я знаю 4 мови. Забув у тебе спитати. Скільки тобі років? 16? Я у тебе забув спитати, якою мовою мені розмовляти. Буду розмовляти будь-якою, якою я хочу", – сказав колишній нападник національної збірної.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Армата із рахунком 4:3. Селезньов зумів відзначитися трьома забити голами, ставши найкращим гравцем зустрічі.

Раніше повідомлялося, що ексфорвард Дніпра кумедно відповів на питання про куріння в автобусі збірної України.