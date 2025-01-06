Мілевський назвав причину, через яку не може грати за медійну збірну України

Колишній футболіст Артем Мілевський, який нещодавно відреагував на невдалий виступ медійної збірної України UA Steel на турнірі Kings World Cup Nations, пояснив, чому сам не зможе грати за український колектив.

Про це він написав у сторіз Instagram під час спілкування з учасником збірної Денисом Олійником.

"Володимирович, везу тобі макарони, як ти й просив. Наступного разу давай з нами, допоможеш нам, покажеш рівень", – написав Олійник, відповівши на прохання Мілевського привезти йому макарони з Мілану, де відбувається турнір.

"Я невиїзний. Дякую за макарони, Вікторовичу", – відповів Мілевський.

Нагадаємо, в суботу, 4 січня, медійна збірна України з футболу провела свій другий матч на турнірі League World Cup Nations, де програла Марокко.

Зазначимо, що турнір проходить за швейцарською системою. Команди, які здобудуть перемоги в обох матчах, одразу виходять до чвертьфіналу.

Ті, хто виграють лише один матч, отримають додатковий шанс у спеціальному раунді. Нагадаємо, у першому матчі наша команда програла Туреччині. Таким чином, збірна України завершила свої виступи на турнірі.