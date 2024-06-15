Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика

Лондонський Арсенал зробив запит щодо можливого трансферу нападника Жирони та збірної України з футболу Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Український форвард знаходиться у списку кандидатів на підсилення атаки "канонірів". Англійцям доведеться поборотися з італійським Наполі, який контактував з оточенням Довбика, та з Атлетико Мадрид.

🚨👀 #Arsenal asked for info on Artem #Dovbyk, among the names on the list to strengthen the attack.



🗣️ #Napoli - which already approached his entourage - are also in the race for the 🇺🇦 ST, together with other MANY clubs - #Atleti included. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/FmzOejRcRk — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2024

Раніше повідомлялося, що "матрацники" готові викупити в Жирони українського нападника.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).