Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика
Лондонський Арсенал зробив запит щодо можливого трансферу нападника Жирони та збірної України з футболу Артема Довбика.
Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
Український форвард знаходиться у списку кандидатів на підсилення атаки "канонірів". Англійцям доведеться поборотися з італійським Наполі, який контактував з оточенням Довбика, та з Атлетико Мадрид.
Раніше повідомлялося, що "матрацники" готові викупити в Жирони українського нападника.
У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).