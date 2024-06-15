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Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика

Станіслав Лисак — 15 червня, 15:57
Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика

Лондонський Арсенал зробив запит щодо можливого трансферу нападника Жирони та збірної України з футболу Артема Довбика.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Український форвард знаходиться у списку кандидатів на підсилення атаки "канонірів". Англійцям доведеться поборотися з італійським Наполі, який контактував з оточенням Довбика, та з Атлетико Мадрид.

Раніше повідомлялося, що "матрацники" готові викупити в Жирони українського нападника.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Арсенал (Лондон) Жирона Збірна України з футболу Артем Довбик

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