Атлетико готовий виплатити Жироні клаусулу за Довбика
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик близький до переходу в Атлетико Мадрид.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Зазначається, що керівництво "матрацників" готове заплатити клаусулу за українця, розміром 40 мільйонів євро. Також клуб пропонує Артему контракт терміном до 2029 року.
У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).
Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.