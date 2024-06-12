Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико готовий виплатити Жироні клаусулу за Довбика

Микола Дендак — 12 червня, 11:43
Атлетико готовий виплатити Жироні клаусулу за Довбика

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що керівництво "матрацників" готове заплатити клаусулу за українця, розміром 40 мільйонів євро. Також клуб пропонує Артему контракт терміном до 2029 року.

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.

Жирона Збірна України з футболу Артем Довбик Атлетико Мадрид

Артем Довбик

Наполі включився у боротьбу за нападника збірної України
Лунін оцінив результативність Довбика в чемпіонаті Іспанії
Довбик досяг принципової угоди з іспанським грандом
Довбик: Не треба робити трагедію з поразки від Польщі
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Польщею

Останні новини