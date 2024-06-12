Атлетико готовий виплатити Жироні клаусулу за Довбика

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик близький до переходу в Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що керівництво "матрацників" готове заплатити клаусулу за українця, розміром 40 мільйонів євро. Також клуб пропонує Артему контракт терміном до 2029 року.

#AtleticoMadrid are in talks to reach an agreement to sign #Girona’s striker Artem #Dovbyk. Ready a contract until 2029. There is a release clause of €40M and Atleti are willing to pay it. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024

У своєму дебютному сезоні в Ла Лізі Довбик відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії в XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, після останнього оновлення Transfernarkt ринкова вартість Артема зросла до 35 мільйонів євро.