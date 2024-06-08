Таловєров — про поразку від Польщі: Це був урок для нас

Центральний захисник збірної України Максим Таловєров розповів, що поразка від Польщі у товариському матчі в межах підготовки до Євро-2024 стане уроком для команди.

Своїми думками він поділився у післяматчевому коментарі.

"Дуже важкий матч, бо пропустили 3 голи. Вважаю було достатньо гарних моментів, але також були і помилки. Ми дуже засмучені, бо пропустили такі три голи, але це футбол маємо ще шанс вдосконалюватися та віддтренуємо те, що не вийшло сьогодні.

Позитив у тому, що мали можливість створити такі моменти проти Польщі, тому що ця команда досить давно грає в 5 захисників. Я вважаю, що це гарний результат, коли до перерви маєш 2 чи 3 виходи віч-на-віч. Як я вже казав, це футбол і це буде уроком для нас.

Я не згоден, що поляки домінували в першому таймі. Так ми пропустили 3 голи, але вони мали 3 чи 4 моменти ми теж мали свої моменти. Потім у другому таймі грали ще більш агресивно, та, на жаль, не вдалося забити", — сказав футболіст.

Нагадаємо, у межах підготовки до Євро-2024 збірна України провела два спаринги. У першому команда зіграла внічию з Німеччиною, а в другому поступилась Польщі.

11 червня Україна проведе останній товариський матч проти Молдови.