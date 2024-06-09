Бондар: В моменті пропущеного голу я дезорієнтував Бущана

Захисник Шахтаря та збірної України Валерій Бондар визнає свою помилку в другому пропущеному м'ячі в товариському матчі проти Польщі.

Про це він сказав на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Команда програла і ми зіграли погано на стандартах. Я у моменті пропущеного голу, напевно, дезорієнтував Бущана. Мені треба було або не йти на цей мʼяч, або догравати. Через помилки ми пропустили тричі. Потім один відіграли, але у другому таймі не вийшло забити.

Польща вміє гарно оборонятися і вона втримала цей результат. Хай краще ми програємо у товариському матчі, а у групі виграємо всі поєдинки та вийдемо в плей-оф", — розповів Бондар.

Нагадаємо, поєдинок завершився поразкою українців від Польщі. Це був другий товариський матч України в межах підготовки до Євро-2024. У першому "синьо-жовті" розписали безгольову нічию з Німеччиною.

11 червня Україна проведе останню контрольну зустріч проти Молдови. На груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Сергія Реброва зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.