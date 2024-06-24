Клуб МЛС підпише захисника збірної України після Євро-2024
Центральний захисник збірної України та Дніпра-1 Олександр Сваток продовжить кар'єру в клубі МЛС.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Том Богерт.
Остін підписав 29-річного гравця, який наразі виступає на чемпіонаті Європи-2024. Зазначається, що Сваток приєднається до клубу після завершення континентальної першості.
Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.
У сезоні-2023/2024 Олександр провів 31 матч в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.
Раніше повідомлялося, що Сваток став трансферною ціллю Полісся.