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Клуб МЛС підпише захисника збірної України після Євро-2024

Станіслав Лисак — 24 червня, 08:18
Клуб МЛС підпише захисника збірної України після Євро-2024

Центральний захисник збірної України та Дніпра-1 Олександр Сваток продовжить кар'єру в клубі МЛС.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Том Богерт.

Остін підписав 29-річного гравця, який наразі виступає на чемпіонаті Європи-2024. Зазначається, що Сваток приєднається до клубу після завершення континентальної першості.

Остін наразі знаходиться на восьмій позиції в Західній конференції МЛС після 20 зіграних турів регулярного чемпіонату.

У сезоні-2023/2024 Олександр провів 31 матч в усіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Сваток став трансферною ціллю Полісся.

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