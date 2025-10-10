Маккенні може залишити Ювентус найближчим часом

Два клуби MLS зацікавилися півзахисником Ювентуса Вестоном Маккенні.

Про це повідомив відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

Два клуби з американської Major League Soccer вже проявили інтерес до півзахисника Ювентуса Вестона Маккенні.

Контракт 26-річного американця з туринським клубом завершується в червні 2026 року, і наразі сторони не дійшли згоди щодо його продовження.

За інформацією журналіста, влітку Маккенні вже відхилив пропозицію від одного турецького клубу, аби залишитися в Італії, проте тепер не виключає можливість зміни команди.

Вестон Маккенні виступає за Ювентус із 2020 року, коли перейшов із німецького Шальке 04. За цей час він провів понад 120 матчів у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та 5 асистами. У поточному сезоні 2025/26 американський хавбек уже зіграв 7 поєдинків за туринців.

Раніше повідомлялося, що Ювентус може підписати захисника Баварії у січні.