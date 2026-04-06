Сон Хин Мін оформив чотири асисти за тайм, встановивши рекорд МЛС

Вінгер Лос-Анджелеса Сон Хин Мін видав ефектний перформанс у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Орландо Сіті (6:0).

Зірковий нападник оформив покер з асистів. Він зробив чотири гольові передачі в період з 20 по 39 хвилину зустрічі.

Це дозволило корейському футболісту ввійти в історію ліги. Він став лише другим гравцем за весь час, якому вдалося досягти такого показника за один тайм у МЛС.

Раніше подібне досягнення підкорювалося Ліонелю Мессі, який у 2024 році віддав п'ять асистів. Щоправда, тоді аргентинець це зробив у другій 45-хвилинці, тож Сон Хин Мін встановив унікальне досягнення в історії МЛС.

4 асисти Сона у відеоогляді зустрічі

Нагадаємо, що 33-річний кореєць перейшов у Лос-Анджелес влітку 2025 року з Тоттенгема. За американський клуб він встиг провести 23 матчі, у яких забив 13 голів і віддав 15 асистів.