Футболіст збірної України може перейти в Полісся

Центральний захисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Сваток став трансферною ціллю Полісся.

Про це повідомляє Sport.ua.

Зазначається, що житомирський клуб вже розпочав перемовини щодо переходу гравця. Якщо домовитися не вийде, то керівництво "вовків" перемкнеться на іншого гравця Дніпра-1 Едуарда Сарапія.

Нагадаємо, нещодавно Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка. Також напередодні клуб підписав контракт із захисником Кривбаса Данилом Бескоровайним.