Бражко: Зараз потрібно працювати ще більше та чіплятися за свій шанс
Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко розповів, що щасливий отримати виклик до збірної України та працюватиме ще більше, щоб зачепитися за свій шанс.
Його слова цитує пресслужба киян.
"Звісно я радий вдруге отримати виклик до збірної, заради цього я і працював. Але зараз потрібно працювати ще більше та чіплятися за свій шанс. Чекаю на Євро.
Я спокійно готуюся, не думаю про важливість матчів на Євро. Якщо переживаєш, потрібно себе заспокоювати. Ми ще не почали тренуватися, тому говорити про хвилювання зарано", — сказав футболіст.
Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.
На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.
Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.