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Конопля — про Євро-2024: Не варто недооцінювати суперників

Микола Дендак — 29 травня, 00:20
Конопля — про Євро-2024: Не варто недооцінювати суперників

Правий захисник Шахтаря і збірної України Юхим Конопля вважає, що не варто недооцінювати суперників на Євро-2024.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"Не варто недооцінювати суперників, адже на чемпіонат Європи всі налаштовуються максимально. Адже протистояння з кожним суперником складається лише з одного матчу, тож кожен може вистрілити в будь-якому поєдинку", — сказав гравець.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.

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Юхим Конопля

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