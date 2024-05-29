Конопля — про Євро-2024: Не варто недооцінювати суперників

Правий захисник Шахтаря і збірної України Юхим Конопля вважає, що не варто недооцінювати суперників на Євро-2024.

Його слова передає Українська асоціація футболу.

"Не варто недооцінювати суперників, адже на чемпіонат Європи всі налаштовуються максимально. Адже протистояння з кожним суперником складається лише з одного матчу, тож кожен може вистрілити в будь-якому поєдинку", — сказав гравець.

Нещодавно головний тренер національної команди Сергій Ребров оголосив список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024, яке пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У межах фінального етапу підготовки до турніру національна команда проведе товариські матчі проти Німеччини, Польщі та Молдови.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.