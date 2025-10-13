Гравець збірної Азербайджану травмувався перед матчем проти України

Захисник збірної Азербайджану з футболу Раїль Мамедов отримав травму перед матчем 4-го туру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти команди України.

Про це повідомляє пресслужба федерації футболу Азербайджану.

Зазначається, що 29-річний футболіст отримав пошкодження на передматчевому тренуванні.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Раніше "жовто-сині" оголосили заявку на матч проти Азербайджану. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.