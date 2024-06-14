Степаненко розповів, коли планує завершити кар'єру

Опорний півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко розповів, що поки не планує завершувати кар'єру.

Про це він повідомив на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"Я так розумію, у німців така ментальність. Я не пам'ятаю, щоб вони після 35 грали. Мюллер завершує кар'єру, Кроос зараз теж, Лам також закінчив. Тобто вони не тягнуть. Мені зараз 34, у серпні буде 35 років, але я себе добре почуваю, і в мене ще рік контракту з Шахтарем. Тому поки є сили, поки я бачу, що можу конкурувати з молодими хлопцями, то я буду працювати.

Якщо трапиться так, що не зможу конкурувати, або організм... Чеснаков завершив кар'єру, ми з ним починали, він на рік старший. Він сказав, що його організм не витримує. Одна травма, відновився, потім інша травма. І він вирішив завершити кар'єру. Це нормально, у кожного свій організм, кожен по-різному дивиться. Але я ще хочу грати, ще відчуваю сили і сповнений енергії", — сказав Степаненко.

Нагадаємо, Тарас потрапив у заявку збірної України на Євро-2024. Команда зіграє в групі E з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Перший матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть 17 червня проти румунів.

У межах підготовки до чемпіонату Європи збірна України зіграла 3 товариські матчі. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.