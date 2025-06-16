Очеретько може продовжити кар'єру в клубі Ла Ліги

Півзахисник Шахтаря та молодіжної збірної України U-21 Олег Очеретько може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За його інформацією 22-річним хавбеком цікавиться Еспаньйол, проте офіційної пропозиції наразі не надходило.

Очеретько провів сезон-2024/2025 у складі львівських Карпат, відігравши 28 матчів в усіх турнірах. На рахунку уродженця Донеччини 3 голи та 3 асисти.

Вартість півзахисника на Transfermarkt оцінюється в 1 млн євро, проте може зрости після чемпіонату Європи U-21, де Очеретько вже став найкращим гравцем програного матчу зі збірною Данії (3:2).

Уже в середу, 18 червня, підопічні Уная Мельгоси гратимуть проти Нідерландів у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру. Після двох турів молодіжна збірна України знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці.