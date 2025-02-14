Мбаппе повернеться до збірної Франції на березневі матчі Ліги націй
Нападник Реала Кіліан Мбаппе повернеться до складу збірної Франції під час найближчої перерви на міжнародні матчі.
Про це заявив головний тренер "синіх" Дідьє Дешам.
"Він буде частиною команди, так", – підтвердив Дешам в інтерв'ю L’Équipé.
Також наставник збірної Франції заявив, що 26-річний француз поверне собі капітанську пов'язку.
Нагадаємо, що в листопаді очільник національної команди не викликав Кіліана Мбаппе на листопадові матчі Ліги націй, наголосивши, що це не пов'язано з проблемами, які не стосуються спорту.
У жовтні форварда Реала не викликали на жовтневі матчі проти Бельгії та Ізраїлю. Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нападник хоче грати за збірну лише у важливих матчах, оскільки поставив собі за мету виграти Золотий м’яч і хоче уникати травм у матчах за національну команду.
Мбаппе виступає за збірну Франції з 2017 року, на його рахунку 48 голів у 86 матчах за національну команду, з якою він став чемпіоном світу 2018 року та завоював срібло ЧС-2022.
Зазначимо, що збірна Франції проведе два матчі проти Хорватії у березні. Поєдинки відбудуться в межах чвертьфіналу Ліги націй УЄФА, у разі позитивного результату французи вийдуть до півфіналу змагань, який відбудеться на початку червня.