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Лунін може залишити Реал улітку

Станіслав Лисак — 3 червня, 12:33
Лунін може залишити Реал улітку

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін має сумніви щодо продовження контракту з мадридським клубом.

Про це повідомляє видання Marca.

Українець знає, що йому відведена роль запасного голкіпера в наступному сезоні, тому може покинути команду.

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Контракт Луніна з Реалом розрахований до 2025 року.

У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. А Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Він, а також Тоні Кроос, Лука Модрич і Начо Фернандес вшосте виграли найпрестижніший турнір Європи та повторили рекорд нападника Реала Франсіско Хенто.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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