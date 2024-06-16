Гойлунд: Я щасливий, що дебютував у фінальному турнірі Євро

Нападник Манчестер Юнайтед та збірної Данії Расмус Гойлунд розповів про свої емоції від дебюту на чемпіонаті Європи з футболу.

Його слова передає УЄФА з посиланням на DR.

"Це було мега круто. Ми відчували підтримку весь час, особливо на початку матчу. Це дало нам величезний поштовх, і ми забили. Я визнаю це і щасливий, що мені вдалося дебютувати на фінальному турнірі", — сказав гравець.

Нагадаємо, у матчі першого туру групового етапу Євро-2024 данці зіграли внічию зі Словенією у групі С. До неї також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.