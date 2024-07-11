Педріньйо розповів, чому він вирішив повернутися в Шахтар

Бразильський півзахисник Педріньйо розповів, що він повернувся в Шахтар через приємні спогади виступів за цей клуб.

Його слова передає пресслужба "гірників".

"Я надзвичайно щасливий повернутися до Шахтаря. У команді крім мене вже є шестеро бразильців та багато українців. Незалежно від нації я почуваюся як удома і дуже вдячний за те, що мене знову так тепло прийняли. Дякую богові за можливість бути в Шахтарі і бажаю нам успіхів у новому сезоні.

Враховуючи ситуацію в Україні, на жаль, було трошки важко прийняти це рішення, але передусім я згадував попередні дні та роки в Шахтарі, і це закарбувалося в моєму серці як дуже хороша подія. Я враховував це, ухвалюючи доволі непросте рішення, але впевнений, що разом із Шахтарем зможу досягати нових успіхів як в особистому, так і в командному русі", — сказав гравець.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії Педріньйо виступав у оренді в Атлетико Мінейро. Напередодні "гірники" оголосили про оренду гравця з Бундесліги.