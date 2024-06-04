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Арсенал та Мілан хочуть підписати Циганкова

Владислав Уткін — 4 червня, 17:41
Арсенал та Мілан хочуть підписати Циганкова

Вінгер Жирони Віктор Циганков став трансферною ціллю низки європейських топклубів.

Про це повідомляє видання AS.

За інформацією джерела, лондонський Арсенал та італійський Мілан проявляють серйозний інтерес до українського гравця та готові сплатити клаусулу, яка прописана у контракті футболіста, у розмірі 30 мільйонів євро.

26-річний українець цього сезону забив 8 голів та віддав 7 асистів у 34 матчах Ла Ліги.

Раніше Циганков поділився думками про своє майбутнє та розповів, чи планує залишатися в Жироні.

Арсенал (Лондон) Жирона Мілан Віктор Циганков

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