Челсі відмовився від трансферу Осімхена
Лондонський Челсі влітку намагатиметься підписати нападника.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
При цьому "сині" остаточно відмовились від підписання форварда Наполі Віктора Осімхена. Переговори щодо нього не ведуться.
Також клуб покинуть Ромелу Лукаку та Армандо Броя.
Нагадаємо, напередодні лондонський клуб розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво Челсі прийняло таке рішення.
Повідомлялося, що новим наставником Челсі стане Енцо Мареска з Лестера, який вже підписав довготривалий контракт.