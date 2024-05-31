Челсі відмовився від трансферу Осімхена

Лондонський Челсі влітку намагатиметься підписати нападника.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

При цьому "сині" остаточно відмовились від підписання форварда Наполі Віктора Осімхена. Переговори щодо нього не ведуться.

Також клуб покинуть Ромелу Лукаку та Армандо Броя.

🔵⛔️ Chelsea will sign new striker this summer as part of next season plans but no negotiations or talks taking place for Victor Osimhen, with or without Lukaku in the deal.#CFC are not planning to go for Osimhen as of now.



Lukaku and Broja, expected to leave. pic.twitter.com/vXPkRa9eZt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024

Нагадаємо, напередодні лондонський клуб розірвав контракт з Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво Челсі прийняло таке рішення.

Повідомлялося, що новим наставником Челсі стане Енцо Мареска з Лестера, який вже підписав довготривалий контракт.