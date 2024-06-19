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Лідер Наполі може перейти в Ліверпуль

Микола Дендак — 19 червня, 22:37
Лідер Наполі може перейти в Ліверпуль

Вінгер Наполі та збірної Грузії з футболу Хвіча Кварацхелія може продовжити кар'єру в англійському Ліверпулі.

Про це повідомляє Екрем Конур.

Зазначається, що манкуніанці вже контактували з неаполітанцями із запитом про можливість трансферу футболіста. У сезоні-2023/24 грузин зіграв 46 матчів за свій клуб, забив 11 м'ячів та віддав 9 гольових передач.

Раніше батько та агент футболіста сказав, що не хоче бачити сина в Наполі. Він наголосив на нестабільній ситуації в середині клубу, підкресливши, що Хвіча працював з 4 тренерами за 1 рік. На це італійський клуб відповів, що гравець не буде виставлений на продаж.

Нещодавно Кварацхелія дебютував на Євро-2024. У першому турі групового етапу збірна Грузії зіграла проти Туреччини. Поєдинок завершився поразкою грузинів.

Ліверпуль Наполі Хвіча Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія

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