Не для продажу — Наполі відреагував на слова оточення Кварацхелії

Наполі повідомив, що грузинський вінгер клубу Хвіча Кварацхелія не буде виставлений на продаж.

З такою заявою неаполітанці вийшли у відповідь на слова оточення футболіста про трансфер.

"Після заяви табору Кварацхелії хочемо нагадати, що у нього контракт до червня 2027 року. Кварацкелія не продається.

Агенти гравців не вирішують, куди вони йдуть, а Наполі вирішує, коли у футболістів є чинний контракт", — йдеться в заяві.

Раніше батько та агент футболіста сказав, що не хоче бачити сина в Наполі. Він наголосив на нестабільній ситуації в середині клубу, підкресливши, що Хвіча працював з 4 тренерами за 1 рік.

Зазначимо, незабаром Кварацхелія дебютує на Євро-2024. На груповому етапі збірна Грузії зіграє проти Чехії, Туреччини та Португалії. Свій шлях на турнірі команда Віллі Саньоля розпочне матчем проти турків, який відбудеться у вівторок, 18 червня.