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Син Мальдіні може продовжити кар'єру в Аталанті

Станіслав Лисак — 29 січня 2025, 14:30
Футболіст Монци Даніель Мальдіні
Даніель Мальдіні
ФК Мілан

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може перейти в Аталанту.

Про це повідомив італійський журналіст Альфредо Педулла.

Зазначається, що італійським футболістом цікавляться й іншим клубом. Раніше повідомлялося про інтерес Фіорентини, Ювентуса та Інтера.

У разі підписання Мальдіні-молодшого Аталанта може відпустити хавбека Ніколо Дзаніоло до Фіорентини.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Сума викупу гравця складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.

У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 21 матч за Монцу в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.

Аталанта Паоло Мальдіні Монца Даніель Мальдіні

Монца

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