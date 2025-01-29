Син Мальдіні може продовжити кар'єру в Аталанті

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може перейти в Аталанту.

Про це повідомив італійський журналіст Альфредо Педулла.

Зазначається, що італійським футболістом цікавляться й іншим клубом. Раніше повідомлялося про інтерес Фіорентини, Ювентуса та Інтера.

У разі підписання Мальдіні-молодшого Аталанта може відпустити хавбека Ніколо Дзаніоло до Фіорентини.

Daniel #Maldini resta in orbita #Atalanta come rivelato ieri mattina. Non è l’unico nome. E anche per questo motivo #Zaniolo può lasciare per la #Fiorentina come anticipato poco fa https://t.co/NAeUMRmk0K — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2025

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Сума викупу гравця складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.

У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 21 матч за Монцу в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.