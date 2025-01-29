Син Мальдіні може продовжити кар'єру в Аталанті
Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може перейти в Аталанту.
Про це повідомив італійський журналіст Альфредо Педулла.
Зазначається, що італійським футболістом цікавляться й іншим клубом. Раніше повідомлялося про інтерес Фіорентини, Ювентуса та Інтера.
У разі підписання Мальдіні-молодшого Аталанта може відпустити хавбека Ніколо Дзаніоло до Фіорентини.
За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Сума викупу гравця складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.
У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 21 матч за Монцу в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.