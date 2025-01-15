Син Мальдіні зацікавив кілька лідерів Серії А

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може змінити клуб найближчим часом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі інтерес до 23-річного гравця проявляє Аталанта та Фіорентина. Також останніми місяцями за Мальдіні спостерігає Ювентус

Зазначається, що Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Його сума викупу, за інформацією Скіри, складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.

#Atalanta and #Fiorentina are interested in Daniel #Maldini, even if #Monza would not want to sell him in January. #Juventus have also monitored the forward in last months. Maldini has a release clause of €12M (15M for the foreign clubs) and #ACMilan will have 50% on the sale — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2025

У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 19 матчів за Монцу в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

У жовтні хавбек вперше зіграв за збірну Італії. Раніше повідомлялося про те, що гравцем цікавиться Інтер, який стежить за прогресом гравця.