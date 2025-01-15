Син Мальдіні зацікавив кілька лідерів Серії А
Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може змінити клуб найближчим часом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Наразі інтерес до 23-річного гравця проявляє Аталанта та Фіорентина. Також останніми місяцями за Мальдіні спостерігає Ювентус
Зазначається, що Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Його сума викупу, за інформацією Скіри, складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.
У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 19 матчів за Монцу в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.
У жовтні хавбек вперше зіграв за збірну Італії. Раніше повідомлялося про те, що гравцем цікавиться Інтер, який стежить за прогресом гравця.