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Син Мальдіні зацікавив кілька лідерів Серії А

Станіслав Лисак — 15 січня 2025, 13:05
Син Мальдіні зацікавив кілька лідерів Серії А
Даніель Мальдіні
ФК Мілан

Півзахисник Монци Даніель Мальдіні, який є сином легенди Мілана Паоло Мальдіні, може змінити клуб найближчим часом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі інтерес до 23-річного гравця проявляє Аталанта та Фіорентина. Також останніми місяцями за Мальдіні спостерігає Ювентус

Зазначається, що Монца не має наміру відпускати футболіста в зимове трансферне вікно. Його сума викупу, за інформацією Скіри, складає 12 млн євро та 15 млн для закордонних клубів. Також Мілан, вихованцем якого є Мальдіні, отримає 50% від продажу гравця.

У нинішньому сезоні Даніель Мальдіні провів 19 матчів за Монцу в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист.

У жовтні хавбек вперше зіграв за збірну Італії. Раніше повідомлялося про те, що гравцем цікавиться Інтер, який стежить за прогресом гравця.

Монца Чемпіонат Італії, Серія А Даніель Мальдіні

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