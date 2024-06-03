Мбаппе без Олімпіади: Анрі представив попередній список гравців, які поїдуть на домашні ОІ

Тренер збірної Франції U-21 Тьєррі Анрі оголосив попередню заявку олімпійської команди, яка зіграє на домашніх іграх у Парижі. До списку з 25 гравців не увійшов колишній нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який хотів зіграти на Олімпіаді.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Попередня заявка олімпійської збірної Франції

Воротарі: Лукас Шевальє (Лілль), Гійом Рест (Тулуза), Обед Нкамбадіо (ФК Париж), Робін Ріссе (Страсбург);

Захисники: Кіліанн Сілділліа (Фрібур), Бафоде Діакіте (Лілль), Кастелло Лукеба (Лейпциг), Максим Естеве (Бернлі), Ленні Йоро (Лілль), Адрієн Трюфферт (Ренн), Бредлі Локо (Брест);

Півзахисники: Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Хефрен Турам (Ніцца), Ману Коне (Боруссія Менхенгладбах), Магнес Аклюш (Монако), Енцо Мілло (Штутгарт), Жоріс Шотар (Монпельє), Дезіре Дуе (Ренн), Леслі Угочукву (Челсі);

Нападники: Бредлі Баркола (ПСЖ), Александр Лаказетт (Ліон), Жан-Філіп Матета (Крістал Пелас), Матіс Тел (Баварія), Мішель Оліз (Крістал Пелас), Арно Калімуендо (Ренн).

Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Збірна України також отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.

Напередодні головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив заявку команди на чемпіонат Європи-2024.