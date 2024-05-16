Лідер Манчестер Сіті пропустить вирішальний матч чемпіонату та фінал Кубку Англії

Воротар Манчестер Сіті Едерсон не зможе взяти участь у вирішальному матчі Англійської Прем'єр-ліги та в фіналі Кубку Англії.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.



Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery 🩵



More information ⤵️ — Manchester City (@ManCity) May 16, 2024

Бразильський голкіпер зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустить два останніх поєдинки сезону.

19 травня підопічні Жузепа Гвардіоли зіграють з Вест Гемом у межах 38-го туру Прем'єр-ліги. У разі перемоги, "містяни" виграють свій 4-й титул поспіль.

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Також на Манчестер Сіті очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, що Едерсон увійшов до заявки збірної Бразилії на Кубок Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США.