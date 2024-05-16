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Лідер Манчестер Сіті пропустить вирішальний матч чемпіонату та фінал Кубку Англії

Станіслав Лисак — 16 травня, 16:54
Лідер Манчестер Сіті пропустить вирішальний матч чемпіонату та фінал Кубку Англії

Воротар Манчестер Сіті Едерсон не зможе взяти участь у вирішальному матчі Англійської Прем'єр-ліги та в фіналі Кубку Англії.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Бразильський голкіпер зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустить два останніх поєдинки сезону.

19 травня підопічні Жузепа Гвардіоли зіграють з Вест Гемом у межах 38-го туру Прем'єр-ліги. У разі перемоги, "містяни" виграють свій 4-й титул поспіль.

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Також на Манчестер Сіті очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".

Нагадаємо, що Едерсон увійшов до заявки збірної Бразилії на Кубок Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США.

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