Лідер Манчестер Сіті пропустить вирішальний матч чемпіонату та фінал Кубку Англії
Воротар Манчестер Сіті Едерсон не зможе взяти участь у вирішальному матчі Англійської Прем'єр-ліги та в фіналі Кубку Англії.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Бразильський голкіпер зазнав пошкодження ока в матчі 37 туру АПЛ проти Тоттенгема (2:0) через що пропустить два останніх поєдинки сезону.
19 травня підопічні Жузепа Гвардіоли зіграють з Вест Гемом у межах 38-го туру Прем'єр-ліги. У разі перемоги, "містяни" виграють свій 4-й титул поспіль.
Також на Манчестер Сіті очікує манкуніанське дербі в фіналі Кубку Англії, який відбудеться 25 травня на стадіоні "Вемблі".
Нагадаємо, що Едерсон увійшов до заявки збірної Бразилії на Кубок Америка-2024 проходитиме з 23 червня до 14 липня в США.