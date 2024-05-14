Манчестер Сіті здолав Тоттенгем та очолив турнірну таблицю АПЛ

Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Тоттенгемом у межах перенесеного матчу 34 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "містян". Ерлінг Голанд відкрив рахунок з передачі Кевіна де Брейне, а на 91-й хвилині норвежець поставив крапку влучним ударом з пенальті.

Чемпіонат Англії — АПЛ

34 тур, 14 травня

Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Голанд, 0:2 - 90+1 Голанд (пен)

Після цієї перемоги підопічні Жузепа Гвардіоли очолили турнірну таблицю АПЛ. За один тур до кінця чемпіонату Англії Манчестер Сіті випереджає Арсенал Олександра Зінченка на два очки.

Тоттенгем водночас втратив шанси на вихід у Лігу чемпіонів та виступатиме в наступному сезоні в Лізі Європи.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії

В останній грі сезону Прем'єр-ліги лондонці зіграють з Евертоном, за який виступає Віталій Миколенко, а Ман Сіті — з Вест Гемом. Обидва матчі відбудуться 19 травня о 18:00 за київським часом.