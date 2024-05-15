Букмекери впевнені в чемпіонстві Ман Сіті за тур до завершення АПЛ

Букмекери за тур до завершення Англійської Прем'єр-ліги не сумніваються в чемпіонстві Манчестер Сіті – на це можна поставити 1.06. Титул Арсенала, за який виступає Олександр Зінченко, оцінюється в 9.00.

Колишня команда українця випереджає нинішню, яка йде другою, на два очки.

У завершальному турі Сіті зіграє з Вест Гемом, а "каноніри" — з Евертоном травмованого Віталія Миколенка.

В минулому турі Ман Сіті переміг Тоттенгем, Арсенал здолав Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Зінченко втратив місце в основі команди та шість останніх ігор розпочинав на лаві запасних.