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Букмекери впевнені в чемпіонстві Ман Сіті за тур до завершення АПЛ

Олег Сагайдак — 15 травня, 11:09
Букмекери впевнені в чемпіонстві Ман Сіті за тур до завершення АПЛ

Букмекери за тур до завершення Англійської Прем'єр-ліги не сумніваються в чемпіонстві Манчестер Сіті – на це можна поставити 1.06. Титул Арсенала, за який виступає Олександр Зінченко, оцінюється в 9.00.

Колишня команда українця випереджає нинішню, яка йде другою, на два очки.

У завершальному турі Сіті зіграє з Вест Гемом, а "каноніри" — з Евертоном травмованого Віталія Миколенка.

В минулому турі Ман Сіті переміг Тоттенгем, Арсенал здолав Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Зінченко втратив місце в основі команди та шість останніх ігор розпочинав на лаві запасних.

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