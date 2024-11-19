Левандовський має намір підписати новий контракт з Барселоною

Форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський має намір підписати новий контракт з каталонською Барселоною.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Поляк хоче продовжити угоду до 2027 року. Чинний контракт Левандовського з "блаугранас" розрахований до 2025 року, однак може бути продовжений ще на рік, якщо гравець візьме участь у 50% матчів.

Керівництво Барселони задоволено виступами польського нападника та його впливом на молодих гравців команди.

Наразі Роберт Левандовського відновлюється від травми попереку, яку він отримав напередодні міжнародної паузи. Форвард має відновитися до наступного матчу Барселони (23 листопада на виїзді проти Сельти у 14 турі Ла Ліги).

У поточному сезоні на рахунку Левандовського 19 голів і 2 асисти у 17 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах. Раніше поляка визнали найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі.